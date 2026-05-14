Китай успешно испытал новую ракету "Чжуцюэ-2E"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чжуцюэ-2E Y-5" (Zhuque-2E Y5), использующая в качестве топлива жидкий метан, совершила первый испытательный полет, сообщила компания-разработчик LandSpace Technology.

Ее запустили со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 11:00 по пекинскому времени (в 06:00 по Москве).

На орбиту высотой 900 км была выведена экспериментальная полезная нагрузка массой 2,8 тонны.

По данным компании, ракета успешно выполнила все запланированные процедуры полета, и запуск был признан полностью успешным.

Ракета среднего класса "Чжуцюэ-2Е Y5" имеет две ступени, является первым достигшим орбиты носителем, использующим в качестве топлива сжиженный метан. Носитель предназначен для вывода полезной нагрузки массой до 6 тонн на низкую околоземную орбиту или до 4 тонн на солнечно-синхронную орбиту.

Длина ракеты достигает 55,9 м. Диаметр 3,35 м, максимальный диаметр обтекателя - 4,2 м, Стартовая масса - 267 тонн (без учета полезной нагрузки).

