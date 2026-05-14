Шойгу заявил, что ради сохранения доминирующего положения США провоцируют региональные кризисы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США и их союзники ради сохранения доминирующего положения на международной арене используют военную силу и провоцируют региональные кризисы, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В глобальной политике и экономике нарастает турбулентность. Международные отношения продолжают неуклонно деградировать. Первопричина нынешних потрясений - стремление США и их союзников сохранить доминирование положения" - сказал Шойгу на 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС.

"Ради этого в ход идут различные методы - от использования военной силы и развязывания торговых войн до провоцирования региональных кризисов", - сказал он.

Секретарь Совбеза РФ заявил о подрыве международного права. "Такие международные организации как ОЗХО, ВТО, ВОЗ и Всемирная продовольственная программа не только не выполняют возложенные на них функции, но и все чаще становятся инструментом в руках западников", - отметил Шойгу.

Он также заявил о деградации международных институтов во главе с ООН, "которые были фундаментом послевоенного миропорядка".

Шойгу добавил, что агрессия США и Израиля против Ирана поставила под удар международную безопасность. "Еще одним примером геополитической авантюры западников является агрессия США и Израиля против Ирана. Она поставила под удар региональную и международную безопасность", - сказал он.

По его словам, данный конфликт свел к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушил процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями.

"Россия с первых дней конфликта выступила за немедленное прекращение боевых действий и мирное урегулирование. Именно поэтому мы приветствовали достижение при посредничестве пакистанской стороны соглашения о прекращении огня", - заявил секретарь Совбеза РФ.

"Важно не допустить возобновления вооруженной конфронтации, открыть путь к выстраиванию в регионе новой архитектуры безопасности", - сказал он.

Шойгу заявил, что Россия готова содействовать урегулированию ситуации, "в том числе, в контексте предложенной нами целостной концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива".