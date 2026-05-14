Два индийских газовоза смогли пройти через Ормузский пролив

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Два газовоза, направлявшихся в Индию, скорее всего, смогли пройти через Ормузский пролив, сообщает в четверг Bloomberg.

"Два судна, направляющиеся в Индию и груженные сжиженным нефтяным газом из Персидского залива, по-видимому, прошли через Ормузский пролив, несмотря на продолжающиеся ограничения со стороны США и Ирана", - пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.

По данным Bloomberg, газовоз Symi появился в Оманском заливе в четверг после отключения своего транспондера, а NV Sunshine перестал определяться навигационными системами сразу после прохождения через Ормузский пролив.

Агентство отмечает, что в итоге всего девять судов смогли пройти через Ормузский пролив, начиная с воскресенья. "Это больше, чем в последние недели, и это происходит, несмотря на тупик в переговорах о прекращении войны", - пишет Bloomberg.