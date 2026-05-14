Госфонд Абу-Даби L'imad готовит с партнерами проект для инвестиций в инфраструктуру

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госфонд Абу-Даби L'imad Holding вместе с партнерами создает совместный проект для инвестиций в инфраструктуру на сумму $30 млрд.

В нем будут участвовать фонд Global Infrastructure Partners (GIP) американской BlackRock, сингапурский госфонд Temasek и нефтяная госкомпания Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), говорится в совместном сообщении.

Совместный проект будет ориентирован на возможности в энергетике, транспорте, логистике и сфере переработки отходов в странах Совета сотрудничества Персидского залива и Центральной Азии. Партнерство будет стремиться к сочетанию акционерного и долгового финансирования своего инвестиционного портфеля. Инвестиции могут быть направлены как в новые, так и в существующие инфраструктурные объекты.

Также могут быть рассмотрены отдельные проекты инвестиций в других государствах Ближнего Востока и в Северной Африке.

"Партнерство отражает сохраняющийся интерес глобальных инвесторов к ОАЭ и региону в целом как к местам для долгосрочного инвестирования, чему способствуют сильные макроэкономические показатели, растущий поток инвестиционных возможностей и все более зрелый инвестиционный ландшафт", - говорится в сообщении.

Компании не раскрыли сроки привлечения средств и распределение долей между партнерами-учредителями.

L'imad Holding Абу-Даби
