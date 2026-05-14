Пашинян заявил, что Армения не будет спорить с Россией

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Армения не может и не будет спорить с Россией, это не ее масштаб, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы не будем спорить с Россией, потому что спор с Россией - это не наш масштаб, мы маленькая, скромная страна", - сказал Пашинян в четверг журналистам.

"С другой стороны, мы являемся полноправными членами ЕАЭС. Давайте не забывать об этом", - добавил Пашинян.

Со своей стороны, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что Ереван выстраивает с Москвой здоровые и партнерские отношения. "Мы прилагали, прилагаем и будем прилагать усилия, чтобы иметь с Россией нормальные, партнерские, здоровые отношения", - сказал он.