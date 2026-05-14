Венесуэла начала реструктуризацию госдолга, который не обслуживала с 2017 года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство Венесуэлы начало "всеобъемлющий и планомерный процесс" реструктуризации суверенного долга и долга нефтяных госкомпаний. Об этом говорится в заявлении министерства экономики и финансов страны.

Власти намерены "поставить экономику на службу венесуэльскому народу и освободить страну от бремени накопленного долга".

"Венесуэла долгие годы демонстрировала платежеспособность, полностью выполняя все международные обязательства, - отмечает министерство. - Эта способность и готовность выполнять наши финансовые обязательства были ограничены с 2017 года в результате финансовых санкций".

"Страна слишком долго была лишена нормального доступа к финансированию, а ее экономика утратила способность инвестировать в здравоохранение, электроэнергетику, водоснабжение, образование, инфраструктуру, продуктивное восстановление и благополучие населения", - заявляет оно.

Реструктуризация призвана гарантировать существенное списание долга, которое будет использовано с выгодой для страны и ее населения, говорят власти.

"Венесуэла будет стабильно выполнять обязательства и делать это в условиях, которых достоин венесуэльский народ, выстраивая четкий путь к восстановлению благополучия, справедливости и социального равенства", - сообщается в заявлении.

По данным независимого аналитического центра OMFIF, Венесуэла допустила дефолт по долгам на сумму не менее $150 млрд, или более 200% ВВП. Страна прекратила обслуживать госдолг в 2017 году на фоне гиперинфляции, пишет CNBC.

Венесуэла
"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

