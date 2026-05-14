Поиск

Эр-Рияд выступил с идеей пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии рассматривают заключение пакта о ненападении между странами региона и Ираном для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке после завершения конфликта, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия обсуждала идею пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном. Эту идею озвучили в рамках переговоров с союзниками о том, как снизить напряженность в регионе после завершения войны США и Израиля против Ирана", - пишет издание со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам двух западных дипломатов, Эр-Рияд рассматривает заключение соглашения, аналогичного Хельсинкским соглашениям 1975 года, принятым для снижения напряженности во времена холодной войны.

По информации газеты, многие европейские страны одобрили предложение и призвали государства Персидского залива поддержать его.

При этом отмечается, что пакт является лишь одной из идей, которые рассматривают власти Саудовской Аравии.

Хроника 28 февраля – 14 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Трамп заявил об обещании Си Цзиньпина не отправлять военную помощь Ирану

Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

 Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

 Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

 США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2185 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9378 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов