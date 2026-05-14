Эр-Рияд выступил с идеей пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии рассматривают заключение пакта о ненападении между странами региона и Ираном для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке после завершения конфликта, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия обсуждала идею пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном. Эту идею озвучили в рамках переговоров с союзниками о том, как снизить напряженность в регионе после завершения войны США и Израиля против Ирана", - пишет издание со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам двух западных дипломатов, Эр-Рияд рассматривает заключение соглашения, аналогичного Хельсинкским соглашениям 1975 года, принятым для снижения напряженности во времена холодной войны.

По информации газеты, многие европейские страны одобрили предложение и призвали государства Персидского залива поддержать его.

При этом отмечается, что пакт является лишь одной из идей, которые рассматривают власти Саудовской Аравии.