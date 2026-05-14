Песков видит в отставке премьера Латвии из-за истории с дронами прецедент, который может повториться в других странах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Отставка премьера Латвии Эвеки Силини стала следствием действий украинских властей, и ее судьба, возможно, ожидает политиков других прибалтийских стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если так пойдет дальше, то это - не последнее поколение политиков, которое падет жертвой режима (руководства Украины - ИФ), которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов", - сказал он в интервью Первому каналу.

Премьер Латвии и ее кабинет министров подали в отставку после инцидентов с украинскими дронами, залетевшими на территорию страны.

"Что это за беспилотники? Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации", - сказал Песков в связи с этим.

Представитель Кремля отметил, что уже не первое "поколение политиков падает жертвой вследствие определенных действий киевского режима".

У Пескова уточнили, значат ли его слова, что латвийский прецедент может повториться в других европейских странах и их политикам надо быть к этому готовыми.

"Посмотрим, как будет, но, по крайней мере, приграничным прибалтийским странам, да. Киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом, никого не будет щадить и будет всех использовать в своих весьма нечистоплотных интересах", - отреагировал он.

Решение Силини об отставке последовало после того, как она решила освободить от должности министра обороны от правительственной коалиции "Прогрессивные" Андриса Спрудса после инцидентов с дронами, залетевшими на территорию Латвии. Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты. Однако партия "Прогрессивные" заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством и что есть два выхода: либо объявить вотум недоверия, либо она должна сама уйти в отставку.