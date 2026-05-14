Эстония рассматривает возможность отправки военных в Ормузский пролив

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии планирует отправку в Ормузский пролив военнослужащих и рассматривает три варианта миссии - отправка офицеров штаба, групп подводных роботов или тральщика, сообщил в четверг телерадиовещатель ERR со ссылкой на министра обороны Ханно Певкура.

В настоящее время предпринимаются усилия по определению стоимости каждого варианта и фактических потребностей союзников, сообщил министр.

"Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения", - сказал Певкур ERR.

Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Великобритании, направленной на снижение напряженности в отношениях с США из-за войны с Ираном.

Эстония мало что может предложить в плане морских возможностей, кроме противоминной обороны, и именно это интересует союзников, считают эстонские эксперты.

Эта миссия, вероятно, будет ротационной и начнется после окончания военного конфликта, отмечает издание.