ЕС и Азербайджан обсудят сотрудничество по вопросам безопасности

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Седьмое заседание Диалога по безопасности между Европейским союзом и Азербайджаном состоится на следующей неделе в Баку, сообщила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич.

"На следующей неделе в нашем партнерстве будет достигнут еще один важный этап - Баку примет 7-й Диалог по безопасности ЕС-Азербайджан", - сказала она в четверг на мероприятии по случаю Дня Европы.

При этом она отметила динамичное развитие двусторонних отношений между Баку и Брюсселем.

Куюнджич подчеркнула важность начала переговоров в 2026 году по новому двустороннему соглашению по приоритетам партнерства.

"Эти переговоры создадут современную и амбициозную основу для сотрудничества в сферах чистой энергии, торговли, экономической диверсификации, контактов между людьми и других направлениях", - добавила дипломат.

Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

