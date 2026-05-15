Фондовые индексы США выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекордные максимумы, причем последний впервые завершил сессию выше отметки в 7500 пунктов.

Трейдеры оценивали ход переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщили китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

Главы США и КНР сошлись во мнении о необходимости обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов, сообщил Белый дом. Кроме того, китайский лидер выразил заинтересованность в покупке большего количества американской нефти для сокращения зависимости страны от поставок через Ормузский пролив.

Статданные, опубликованные в четверг, показали ускорение темпов роста стоимости импорта в США, а также экспортных цен в апреле до максимумов с марта 2022 года. Индекс цен на импортируемые товары и услуги увеличился на 1,9% по сравнению с мартом, говорится в отчете министерства труда страны. Индекс экспортных цен в апреле вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на прошлой неделе, увеличилось на 12 тыс. - до 211 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 199 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали повышения до 205 тыс., по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Акции Cisco Systems Inc. подскочили в цене на 13,4% по итогам торгов. Производитель сетевого оборудования улучшил прогнозы на текущий фингод после сильных результатов за третий квартал, а также объявил о намерении сократить 5% рабочих мест в текущем квартале.

Бумаги Nvidia Corp. подорожали на 4,4%. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что министерство торговли США разрешило примерно десяти китайским компаниям закупки ИИ-чипов H200, производимых Nvidia Corp.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones, помимо Cisco и Nvidia, вошли акции Caterpillar Inc. (+2%), International Business Machines Corp. (+1,7%), Goldman Sachs Group (+1,4%).

Капитализация Ford Motor Co. поднялась на 6,7%. Бумаги автопроизводителя резко подорожали второй день подряд на информации, что он намерен выйти на рынок систем хранения энергии и инвестирует в этот бизнес $2 млрд.

Акции Cerebras Systems Inc. подорожали на 68% в ходе дебютных торгов после IPO, объем которого составил $5,5 млрд. Бумаги компании завершили торги на отметке в $311,07 по сравнению с ценой IPO в $185.

Лидером снижения в Dow Jones стали бумаги Boeing Co., подешевевшие на 4,4%. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News в четверг, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing Co. Эксперты ожидали, что заказ будет более крупным. Например, аналитики Jefferies прогнозировали, что Китай закажет 500 самолетов Boeing.

Заметно подешевели также акции 3M Co. (-1,4%), Amazon.com Inc. (-1,1%), Nike Inc. (-0,8%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 0,75% - до 50063,46 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,77% - до 7501,24 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,88%, составив 26635,22 пункта.