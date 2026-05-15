Поиск

МИД КНР заявил, что Вашингтон и Тегеран должны как можно скорее урегулировать конфликт

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США и Ирану выгодно как можно скорее найти способ урегулирования конфликта, заявили в МИД КНР.

"Этот конфликт, которого никогда не должно было быть, не имеет причин для продолжения в дальнейшем. Как можно скорее найти путь к урегулированию выгодно как США и Ирану, так и странам региона и миру в целом", - говорится в опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства заявлении.

Отмечается, что Китай всегда настаивал, что именно диалог и переговоры - верный путь урегулирования.

В заявлении говорится, что достигнутое сторонами перемирие позволило начать переговоры, и "эта дверь не должна быть закрыта снова".

"Морские пути должны быть как можно скорее вновь открыты в ответ на призывы международного сообщества, необходимо приложить совместные усилия для обеспечения стабильности и бесперебойной работы мировых промышленных и логистических цепочек", - добавили в МИД.

Иран Китай Вашингтон Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Рубио заявил, что позиция США относительно Тайваня остается неизменной

Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

 Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

 В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

 Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Трамп заявил об обещании Си Цзиньпина не отправлять военную помощь Ирану

Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

 Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9388 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2194 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов