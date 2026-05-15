МИД КНР заявил, что Вашингтон и Тегеран должны как можно скорее урегулировать конфликт

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США и Ирану выгодно как можно скорее найти способ урегулирования конфликта, заявили в МИД КНР.

"Этот конфликт, которого никогда не должно было быть, не имеет причин для продолжения в дальнейшем. Как можно скорее найти путь к урегулированию выгодно как США и Ирану, так и странам региона и миру в целом", - говорится в опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства заявлении.

Отмечается, что Китай всегда настаивал, что именно диалог и переговоры - верный путь урегулирования.

В заявлении говорится, что достигнутое сторонами перемирие позволило начать переговоры, и "эта дверь не должна быть закрыта снова".

"Морские пути должны быть как можно скорее вновь открыты в ответ на призывы международного сообщества, необходимо приложить совместные усилия для обеспечения стабильности и бесперебойной работы мировых промышленных и логистических цепочек", - добавили в МИД.