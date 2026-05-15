Генсек ОДКБ заявил о мощном военно-политическом потенциале организации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Организация Договора о коллективной безопасности стала структурой, которая обладает мощным военно-политическим потенциалом и адаптирует свои механизмы к новым реалиям, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

"Мы прошли значительный путь от политического соглашения до многопрофильной организации, обладающей мощным военно-политическим потенциалом. Координация внешнеполитических шагов, совместное противодействие терроризму, наркотрафику и киберугрозам стали повседневной практикой нашего тесного взаимодействия", - сказал Масадыков журналистам в связи с отмечаемым 15 мая Днём подписания Договора о коллективной безопасности.

По словам генерального секретаря ОДКБ, "решение, принятое в Ташкенте более 30 лет назад, стало судьбоносным для евразийского пространства".

"Заложенный тогда фундамент позволил нам выстроить эффективную систему коллективной безопасности. Организация непрерывно совершенствуется, адаптируя свои механизмы к новым реалиям, но верность духу Договора 1992 года и принципам равноправия остается неизменным залогом нашего мирного будущего", - отметил Масадыков.

Он подчеркнул, что "солидарность, основанная на общей истории и стратегическом партнёрстве, и сегодня служит надёжным щитом от любых попыток дестабилизации".

"Убеждён, что и в будущем сообща мы будем обеспечивать безопасность на всём пространстве ОДКБ", - сказал генсек ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

