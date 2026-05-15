Поиск

Лавров отметил общий настрой РФ и Индии на рост поставок российских углеводородов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов, отмечают успешное сотрудничество в сфере мирного атома, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас общий настрой на увеличение поставки российских углеводородов, удобрений. Сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

По словам главы МИД РФ, в ходе состоявшихся в Нью-Дели российско-индийских переговоров, стороны, в частности, обсуждали "возможности предоставления нам новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций". "Что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии", - указал Лавров.

Говоря о поставках российской нефти в Индию, глава внешнеполитического ведомства отметил, что, согласно публикуемым в СМИ статических данным, они за последнее время увеличились.

"И все здесь зависит не от нас, а от наших индийских товарищей, которые всегда получали позитивный ответ на свои обращения на предмет поставок энергоносителей. Так мы готовы действовать и впредь", - пояснил Лавров.

МИД РФ Индия Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

ОАЭ планируют запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Рубио заявил, что позиция США относительно Тайваня остается неизменной

Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

 Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

 В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

 Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов