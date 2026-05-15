Лавров отметил общий настрой РФ и Индии на рост поставок российских углеводородов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов, отмечают успешное сотрудничество в сфере мирного атома, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас общий настрой на увеличение поставки российских углеводородов, удобрений. Сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

По словам главы МИД РФ, в ходе состоявшихся в Нью-Дели российско-индийских переговоров, стороны, в частности, обсуждали "возможности предоставления нам новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций". "Что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии", - указал Лавров.

Говоря о поставках российской нефти в Индию, глава внешнеполитического ведомства отметил, что, согласно публикуемым в СМИ статических данным, они за последнее время увеличились.

"И все здесь зависит не от нас, а от наших индийских товарищей, которые всегда получали позитивный ответ на свои обращения на предмет поставок энергоносителей. Так мы готовы действовать и впредь", - пояснил Лавров.