В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в пятницу утром телефонный разговор, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня утром", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсуждали "сотрудничество в экономике и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям".