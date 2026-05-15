Трамп заявил, что хочет приостановки развития ядерной программы Ирана на 20 лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что желательно добиться приостановки развития ядерной программы Ирана на два десятилетия.

"20 лет - это достаточно. Но что касается уровня гарантий от Ирана (...), это действительно должны быть 20 лет", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

При этом он повторил, что Китай согласен с США по поводу необходимости не дать Ирану иметь ядерное оружие.

Ранее в ходе визита в Китай Трамп заявлял, что председатель КНР Си Цзиньпин согласен с ним в вопросе относительно ядерного потенциала Ирана. По словам президента США, лидер КНР также пообещал не предоставлять военную технику Ирану.