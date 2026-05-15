В ЕК приветствовали планы США выделить на международную гуманитарную помощь $1,8 млрд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Объявленные США намерения выделить для ООН на гуманитарную помощь $1,8 млрд встретили позитивную реакцию в Евросоюзе.

"Я приветствую объявленное Соединенными Штатами обязательство по финансированию гуманитарной помощи. Это соучастие посылает важный сигнал солидарности с уязвимыми группами населения по всему миру. ЕС готов тесно сотрудничать с США в обеспечении эффективного реагирования на гуманитарные кризисы во всем мире", - заявила член Еврокомиссии по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

По ее словам, сейчас, как никогда, крайне важно для гуманитарных организаций наращивать поддержку жизненно необходимой помощи, чтобы они могли срочно доставлять эту необходимую помощь пострадавшим от конфликтов, перемещения населения, нехватки продовольствия и стихийных бедствий.

"Путь вперед ясен: обеспечить дальнейшее международное разделение ответственности и отстаивать значение принципиально важных гуманитарных действий, основанных на гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости. Слаженная координация между донорами и гуманитарными организациями по-прежнему критически важна для максимального повышения эффективности и обеспечения того, чтобы помощь доходила до тех, кто больше всего в ней нуждается, независимо от того, кто они, где находятся и во что верят", - отметила еврокомиссар.

Лябиб подчеркнула, что "в условиях все более нестабильной глобальной обстановки устойчивое финансирование гуманитарной помощи со стороны доноров и многостороннее сотрудничество остаются первостепенными".

Накануне это обещание США приветствовали в ООН. "Генеральный секретарь ООН приветствует решение Соединенных Штатов выделить дополнительное финансирование в размере $1,8 млрд на гуманитарную работу ООН и ее партнеров по всему миру", - сообщила организация на своем сайте.

Постпредс США при ООН Майк Уолтц ранее объявил, что США выделят дополнительно $1,8 млрд на гуманитарную помощь.

Евросоюз ООН США Еврокомиссия Аджа Лябиб Майк Уолтц
