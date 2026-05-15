РФ и Танзания планируют скоро заключить соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - РФ и Танзания ведут переговоры и есть политическая воля в ближайшее время заключить соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в пятницу на российско-танзанийском бизнес-форуме в Аруше (Танзания).

"Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, конечно, нам необходимо, прежде всего для банков, чтобы реально оценивать риски. Нам удалось оперативно запустить переговоры по нему. Принятие документа существенно снизит риски для наших инвесторов", - сказал министр.

"Есть политическая воля к его принятию, поэтому рассчитываю, что в ближайшее время удастся подписать этот документ", - заявил глава Минэкономразвития РФ.

Решетников отметил, что динамика двусторонних отношений выводит Танзанию в одни из лидеров африканского направления: в 2025 году был обновлен рекорд по объему взаимной торговли – товарооборот вырос почти на 20%, и есть потенциал увеличить его в 1,5-2 раза к 2030 году.

"Именно взаимный интерес бизнеса к сотрудничеству, к поиску новых рынков и проектов задал тот темп, на который сегодня вышли. Сейчас мы последовательно создаем межправительственный механизм, деловые контакты, транспортную повестку, проработку портовой и логистической инфраструктуры, а также новые грузовые маршруты. Все это формирует в Танзании опорную площадку для выхода российских компаний на рынки Восточной Африки", - заявил Решетников.

По его словам, в приоритетные направления для дальнейшего развития сотрудничества входят в том числе энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, туризм, фармацевтика, цифровизация экономики, городская среда, наука, образование.

"Есть примеры проектов, которые здесь идут. В первую очередь у нас, конечно, флагманский урановый проект "Росатома", он выходит на финальную стадию, на активную инвестиционную стадию. Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы увидим разворачивание, развертывание инвестиций", - заявил министр.

Как сообщалось, в 2025 г. "Росатом" ввел пилотную установку на урановом проекте Mkuju River в Танзании. Планируется строительство перерабатывающего комплекса производственной мощностью до 3 000 тонн урана в год, его сооружение начнется в 2026 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Комментируя возможность прямых авиарейсов межу РФ и Танзанией, Решетников заявил, что "мы действительно ведем переговоры - есть вариант прямых рейсов, либо рейсов с посадкой в третьей стране". "Есть вопросы, которые надо урегулировать - вопрос со страховкой и так далее, но это те решения, которые для многих стран уже найдены и здесь будут найдены. Поэтому в какие-то обозримые сроки продвинемся, Минтранс активно этим занимается", - сказал министр.

Минэкономразвития Танзания Минтранс Максим Решетников
