Глава Минэнерго США ожидает роста закупок Китаем американской нефти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Китайская сторона нарастит импорт американской нефти, считает министр энергетики США Крис Райт.

"Я полагаю, что мы увидим рост их импорта нефти из США", - сказал Райт в эфире CNBC.

По его словам, не только Китай, но и другие азиатские страны, заинтересованы в закупках нефти с Аляски.

Коснувшись ситуации в Ормузском проливе, министр сказал, что эта водная артерия теряет важность, и поэтому разрабатываются "новые маршруты" для экспорта энергоресурсов из стран Персидского залива. В частности, по его словам, в Ближневосточном регионе планируется построить больше трубопроводов.

"Будут другие маршруты для того, чтобы вывозить энергоресурсы из Персидского залива. Мы увидим, что важность Ормузского пролива снижается, но важность производства и поставок энергоресурсов из этих стран не уменьшается", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп, который на этой неделе посетил Китай, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность покупки американской нефти.