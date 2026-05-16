Трамп заявил, что остался доволен визитом в Китай

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает очень успешным завершившийся ранее на этой неделе визит в Китай.

"Это был огромный успех. Мы заключили много сделок. Много всего произошло, и позже вы об этом узнаете", - сказал он журналистам по возвращении из КНР в Вашингтон.

Ранее некоторые западные СМИ раскритиковали эту поездку, так как по ее итогам стороны не объявили о значимых договоренностях по спорным вопросам в сфере торговли, ИИ, а также по важным международным темам.