Мали хотела бы сотрудничать с РФ в области удобрений и развития железных дорог

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Республика Мали хотела бы сотрудничать с РФ в области удобрений и развития железнодорожного транспорта, заявил, открывая второе заседание российско-малийской межправкомиссии (МПК) в Казани, ее сопредседатель, министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану.

"Мали вовлекается в дискуссию с российской стороной по реализации проекта в области железнодорожного транспорта, навигационных приборов, удобрений", - сказал он.

Первое заседание МПК две страны провели в прошлом году в Бамако.

"За время после первого заседания МПК команды сделали большой прорывной труд с точки зрения развития стран", - отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, сопредседатель межправкомиссии.

"В рамках торговых обменов между нашими странами было подписаны договор по покупке пшеницы на 50 тыс. тонн и новый контракт на 25 тыс. тонн", - отметил Сану.

"В секторе горнодобывающей промышленности реализуются два крупных проекта: аффинажный завод и лицензия на геологоразведку лития. Инвестиции будут достигать 1 млрд франков КФА", - добавил малийский сопредседатель МПК.

