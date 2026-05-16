РФ как член СБ ООН будет содействовать нормализации ситуации в Мали

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия как член СБ ООН будет содействовать нормализации ситуации в Мали, заявил, открывая второе заседание российско-малийской межправкомиссии (МПК) в Казани, ее сопредседатель, министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Мы отмечаем конструктивное взаимодействие на площадке ООН и других международных площадках. Успешно практикуем взаимную поддержку кандидатов в международных структурах", - сказал он.

Российский министр добавил: "Высоко ценим солидарное с Россией голосование Мали по большинству важных для Москвы инициатив и поддержку позиции РФ на площадках ООН, активное участие "Группы друзей в защиту устава ООН", являющейся одним из флагманских инструментов возвышения голоса мирового большинства и противодействия западным нарративам".

"В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН будем и дальше конструктивно взаимодействовать в нормализации положения в Мали", - заверил он.

Обращаясь к малийским партнерам и сопредседателю МПК - министру экономики и финансов Республики Мали Алуссени Сану, он отметил: "Ваш приезд в Россию, учитывая все обстоятельства, которые сейчас происходят на вашем континенте, и у нас в России, конечно же показатель высокого доверия, показатель дружбы и желания развивать наши отношения. Приношу соболезнования по поводу тех трагедий, которые произошли в Мали, а также гибели министра обороны (Садио Камары - ИФ) и членов его семьи".

Мали Сергей Цивилев СБ ООН Казань
