США и Китай договорились о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон и Пекин договорились о сотрудничестве, в частности в сельскохозяйственной сфере, сообщили в воскресенье в Белом доме по итогам визита президента США Дональда Трампа в Китай.

"Китай будет закупать сельскохозяйственную продукцию США как минимум на $17 млрд в год в 2026 (...), 2027 и 2028 годах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Китай "восстановил доступ на рынок для американской говядины".

В администации США также отметили, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли консенсуса по ряду вопросов, которые "усилят стабильность и уверенность для бизнеса и потребителей во всем мире".

Согласно пресс-релизу, Трамп и Си Цзиньпин "согласились с тем, что Иран не может иметь ядерного оружия и призвали к открытию Ормузского пролива". Также Вашингтон и Пекин выступают против того, чтобы Иран взимал плату за движение через пролив, добавили в Белом доме.

Вместе с тем, лидеры "подтвердили общую цель в виде денуклеаризации Северной Кореи".

Ранее на этой неделе президент США посетил Китай.