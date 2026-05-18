На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано утечки радиации после иранской атаки

Атомная электростанция "Барака" в ОАЭ. Архивное фото
Фото: Emirates Nuclear Energy Corporat/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Утечки радиоактивных веществ на атомной электростанции "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах в результате падения вблизи нее иранского дрона не произошло, заявило Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ (FANR).

В заявлении говорится, что опасности для населения и окружающей среды нет, никто не пострадал. Подчеркивается, что ведомство продолжает следить за ситуацией.

В FANR отметили, что единственная в стране атомная электростанция была построена в соответствии с высокими стандартами безопасности и включает в себя несколько независимых уровней защиты.

Как сообщало министерство обороны ОАЭ, в воскресенье в ходе атаки силы ПВО успешно перехватили два беспилотника, третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра, вызвав пожар.

