Саудовская Аравия подверглась атаке иранских беспилотников

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии в воскресенье перехватили три ударных беспилотника, запущенных Ираном, сообщило Министерство обороны королевства.

"Три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Как указал представитель оборонного ведомства генерал-майор Турки Аль-Малики, беспилотники были запущены с территории Ирака.

Саудовская Аравия "оставляет за собой право ответить в надлежащее время и в надлежащем месте и примет и осуществит все необходимые оперативные меры для противодействия любой попытке посягательства на суверенитет и безопасность граждан и жителей королевства", добавил Аль-Малики.

Ранее МИД Саудовской Аравии осудил атаку беспилотников на ОАЭ в воскресенье, один БПЛА вызвал пожар рядом с атомной электростанцией "Барака".

Как сообщало министерство обороны ОАЭ, "два беспилотника были успешно перехвачены, а третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра".