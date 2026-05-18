Два американских истребителя разбились после столкновения в воздухе на авиашоу в Айдахо

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два американских истребителя столкнулись в воздухе в ходе выполнения показательных полетов на авиашоу на базе ВВС Маунтин-Хоум в штате Айдахо, сообщило командование 366-го истребительного авиакрыла.

Во время маневра один из истребителей E/A-18G Growler на небольшой высоте столкнулся с ведущим самолетом.

Все четыре летчика успели катапультироваться и благополучно приземлились на парашютах. Оба истребителя взорвались при ударе о землю.

О причинах инцидента не сообщается, командование авиакрыла начало расследование.