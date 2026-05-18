КСИР угрожает уничтожить все базы США в южной части Персидского залива

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ.

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", - цитируют СМИ заявление представителя КСИР Ибрагима Зольфагари.

Заявление прозвучало после того, как в воскресенье Объединенные Арабские Эмираты подверглись атаке беспилотников. Один из них попал в электрогенератор возле атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра, вызвав пожар.

