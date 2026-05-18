Администрация Трампа рассматривает выплату компенсаций пострадавшим от действий Минюста

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания фонда стоимостью почти $1,8 млрд для выплат пострадавшим от незаконного судебного преследования при прошлых администрациях, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников телеканала описал данную идею как попытку выплатить компенсацию тем, кто стал "ошибочной мишенью в результате действий министерства юстиции при бывшем президенте Джо Байдене".

Два других источника предположили, что фонд необязательно будет ограничен теми, кто стал мишенью при Байдене, но "любым, кто подвергся несправедливому расследованию при любой администрации".

Фонд получит название "Комиссия по установлению истины и справедливости при президенте Дональде Трампе", говорится в публикации.

Уточняется, что идея создать фонд обсуждается на переговорах между юристами Трампа и министерством юстиции США в рамках урегулирования иска американского лидера к налоговой службе страны на $10 млрд.

Тем временем, по данным СNN, ожидается, что условия соглашения не позволят осуществлять какие-либо выплаты непосредственно Трампу. Объявление о фонде может быть сделано уже на этой неделе, отмечает телеканал.