В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба

Погибли три человека

Люди покидают территорию возле исламского центра в Сан-Диего, где 18 мая 2026 года произошла стрельба Фото: Sandy Huffaker / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего, президент США Дональд Трамп сообщил, что проинформирован о трагедии.

"Ужасная ситуация. Я получил предварительные данные", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США добавил, что позже получит больше информации и "рассмотрит ее очень внимательно".

Начальник полиции города Скотт Уол сообщил, что среди убитых охранник мечети, сыгравший ключевую роль в оказании сопротивления нападавшим. Двое подозреваемых в причастности к нападению были найдены мертвыми в автомобиле.

Уол уточнил, что подозреваемыми являются подростки 17 и 19 лет. Вероятно, они покончили с собой.

Полиция рассматривает стрельбу в исламском центре как преступление на почве ненависти, а обстоятельства произошедшего все еще расследуются, отметил глава городской полиции.