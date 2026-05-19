Трамп приостановил план ударов по Ирану на два-три дня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - План по возобновлению ударов США против Ирана поставлен на паузу на два или три дня, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Два или три дня. Речь идет о непродолжительном периоде", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по Ирану

По словам Трампа, он надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана.

"Если мы сможем все решить, не разбомбив все к чертям, то прекрасно", - заявил президент США.

Ранее Трамп сообщил, что планировал начать удары во вторник, но поставил план на паузу по просьбе ряда стран, проводящих контакты с Ираном по дипломатическому решению кризиса.

В интервью The New York Post президент США заявил, что на данный момент не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Он объяснил, что не открыт к каким-либо уступкам после того, как получил последнее и неудовлетворительное иранское предложение по мирному соглашению. "Я не готов принять что-либо прямо сейчас", - отметил Трамп.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
США рассматривают возможность реализации военного сценария на Кубе

В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба

Трамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по Ирану

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Трамп не намерен идти на уступки Ирану

В Израиль прибыли десятки самолетов ВВС США с боеприпасами на фоне угрозы продолжения войны с Ираном

Al Jazeera сообщает, что Трамп склоняется к военным действиям в ситуации с Ираном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вашингтон хочет обеспечить себе надзор за инвестиционными соглашениями Гренландии

