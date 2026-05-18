Трамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по Ирану

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник.

"На продолжающихся серьезных переговорах меня попросили эмир Катара Тамим ибн Хамад ибн Халифа Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид отложить нашу атаку на Иран, которая была запланирована на завтра. По их мнению, великих лидеров и союзников, соглашения удастся достичь, которое будет весьма приемлемо для США, для стран Ближнего Востока и не только", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Из-за уважения к этим лидерам я проинструктировал шефа Пентагона Пита Хегсета, начальника Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, вооруженные силы США, чтобы атаки на Иран завтра не было. Но также я проинструктировал их быть готовыми приступить к полноценному масштабному наступлению на Иран, по первому же указанию, если приемлемого соглашения не будет", - объяснил Трамп.

Ранее Трамп заявил The New York Post, что на данный момент не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Он объяснил, что не открыт к каким-либо уступкам после того, как получил последнее на данный момент и неудовлетворительное иранское предложение по мирному соглашению. "Я не готов принять что-либо прямо сейчас", - отметил Трамп.