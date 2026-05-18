Трамп не намерен идти на уступки Ирану

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил The New York Post, что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном.

Он не открыт к каким-либо уступкам Тегерану после того, как получил последнее на данный момент и неудовлетворительное иранское предложение по мирному соглашению, объяснил он.

"Я не готов принять что-либо прямо сейчас", - сказал он.

Также, по словам Трампа, "Иран знает, что произойдет вскоре". В связи с этим, заверил президент, иранские власти больше, чем когда-либо желают заключить соглашение.

Трамп добавил, что процесс переговоров продолжается, и что он "не хочет действовать глупо".

Axios со ссылкой на источник сообщил, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений, поступивших в ночь на понедельник через пакистанских посредников. Американский чиновник сказал изданию, что если Иран не изменит позицию, то США придется действовать силой.

Два других официальных лица США заявили порталу, что во вторник Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.