Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose начинаются в Северной Атлантике

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2026 в понедельник начинаются в Северной Атлантике, в ходе которых будут отрабатываться действия союзных сил по противолодочной борьбе, сообщает Североатлантический альянс.

В учениях, которые проводятся под руководством Морского командования НАТО, принимают участие более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также морская патрульная авиация из Британии, Норвегии, США, Канады, Дании, Германии и Нидерландов. В них, в том числе, задействована Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales.

Целью учений, как уточнили в НАТО, является подготовка сил к возможному противодействию подводным угрозам, в том числе к предотвращению прорыва условного противника из северных районов Атлантики в южные.

ВМС стран-членов альянса будут отрабатывать совместные действия по поиску и уничтожению подводных лодок противника в районе так называемой линии GIUK (линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией), вдоль которой размещена натовская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

Противолодочные учения НАТО в Северной Атлантике продлятся до 29 мая.

На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано утечки радиации после иранской атаки

