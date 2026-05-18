CNN сообщает, что Трамп обсудил Иран с командой по нацбезопасности

Пентагон подготовил ряд военных планов на случай срыва переговоров с Тегераном

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в отношении Ирана, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, на встрече в президентском гольф-клубе в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф.

Телеканал не уточняет, какие решения были приняты в ходе встречи. Однако напоминает, что в последнее время Трамп проявляет все большее нетерпение по поводу того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и рассматривает более серьезно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране.

Так, говорится в публикации, Пентагон подготовил ряд военных планов на случай, если Трамп в конечном итоге решит нанести больше ударов, включая точечные удары по энергетическим объектам и объектам инфраструктуры в Иране.

Ожидается, что Трамп снова встретится со своей командой по национальной безопасности в начале этой недели, заявил один из собеседников CNN.

По данным портала Axios, встреча пройдет в ситуационном центре во вторник. Будут обсуждаться военные варианты действий в отношении Ирана.

Президент США заявил в телефонном разговоре с Axios, что, по его мнению, Иран хочет заключить сделку. Трамп добавил, что ждет обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придется этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят", - сказал Трамп. По его словам, США нанесут удар по Ирану "гораздо сильнее, чем раньше", если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

Хроника 28 февраля – 18 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Марко Рубио Стив Уиткофф Иран
