Фондовые индексы Европы в пятницу заметно снизились, Stoxx Europe 600 потерял 1,5%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили торги в пятницу в значительном минусе на фоне общего ослабления аппетита к риску из-за отсутствия прогресса в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,48%, до 606,92 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,71%, германский DAX - 2,07%, французский CAC 40 - 1,6%, итальянский FTSE MIB - 1,87%, испанский IBEX 35 - 1,05%.

Президент США Дональд Трамп по итогам двухдневной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что в Пекине согласны с тем, что война на Ближнем Востоке должна закончиться, а судоходство через Ормузский пролив восстановлено. При этом реального прорыва в направлении завершения ближневосточного конфликта не было, что вызвало разочарование на рынках.

Продолжающийся рост цен на нефть из-за сокращения поставок из стран Персидского залива способствует ускорению инфляции во всем мире, что укрепляет ожидания ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками. Трейдеры прогнозируют более двух повышений процентных ставок Европейским центральным банком до конца текущего года, первое из которых ожидается в июне, отмечает Reuters.

Как показали опубликованные в пятницу данные, инфляция в Италии в апреле ускорилась до 2,7% в годовом выражении с 1,7% в марте, став самой высокой с 2023 года.

Данные по инфляции в еврозоне за прошлый месяц будут обнародованы на следующей неделе. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, полагают, что годовой рост цен в апреле составил 3%.

Инвесторы также следили за политическим кризисом в Великобритании. Соперник премьер-министра Кира Стармера по Лейбористской партии Энди Бернем накануне получил возможность попасть в парламент, что открывает путь для потенциальной борьбы за лидерство в партии.

Лидером снижения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 в пятницу стала Antofagasta (-10,7%). Акции других горнодобывающих компаний также подешевели, в том числе Fresnillo - на 10%, Endeavour Mining - на 7,1%, Anglo American - на 5,7%, Rio Tinto - на 4,6%, Glencore - на 3,6%, BHP - на 4,3%.

На торгах во Франкфурте значительные потери понесли Heidelberg Materials (-7,2%), Siemens (-5,2%), MTU Aero Engines (-5%), Infineon Technologies (-4,2%) и Siemens Energy (-4,2%), в Париже - ArcelorMittal (-5%), STMicroelectronics (-4,2%), Safran (-4,2%), Kering (-3,1%) и BNP Paribas (-3%).

Рыночная стоимость Stellantis снизилась на 3,3%. Автоконцерн и китайская Dongfeng сообщили, что подписали соглашение о производстве автомобилей Peugeot и Jeep в Китае.

Капитализация LVMH уменьшилась на 1,7%. Французская компания объявила о намерении продать бренд Marc Jacobs фондам WHP Global и G-III Apparel Group. Финансовые условия сделки не раскрываются, но фонды обязались инвестировать в бренд по $425 млн.

Котировки акций энергетической Centrica, владеющей British Gas, упали на 6,4%. Centrica согласилась заплатить 20 млн фунтов стерлингов ($26,7 млн) в компенсационный фонд после того, как расследование показало, что British Gas устанавливала предоплатные счетчики в домах испытывающих финансовые проблемы клиентов без получения на это их согласия.

Самый сильный подъем в сводном индексе показали акции Hiscox, подскочившие на 12,3% после сообщения Insurance Post о том, что канадская Intact Financial Corp. рассматривает возможность покупки британского страховщика.

В тройку лидеров роста в составе германского DAX вошли SAP (+2%), Munich Re (+1%) и Henkel (+0,9%), во французском CAC 40 - Capgemini (+3,4%), Dassault Systemes (+1,6%) и Sanofi (+1%).

Стоимость бумаг бельгийской химкомпании Syensqo повысилась на 5,6%. Ее отчетность за первый квартал превзошла прогнозы рынка.

Котировки акций итальянского производителя оборудования для тестирования чипов Technoprobe взлетели на 32,3% после того, как он улучшил прогнозы на текущий фингод, отметив рост спроса на его продукцию.

