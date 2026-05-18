Словакия обсуждает с Азербайджаном газовый контракт сроком минимум на 10 лет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Словакия заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из Азербайджана сроком не менее чем на 10 лет, заявил заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

"Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером. Единственный вопрос - как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу. То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу", - заявил Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report.

Он добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о том, "какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме".

"Мы также благодарны Азербайджану за то, что во время кризиса поставок, например, из Украины несколько месяцев назад, ваша страна была очень активна в обеспечении поставок в Словакию", - сказал Тараба.

Ранее генеральный директор крупнейшей словацкой нефтегазодобывающей компании Slovensky plynarensky priemysel (SPP) Мартин Хуска заявлял, что Словакия ведет переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) по долгосрочным поставкам газа, но они находятся на ранней стадии.

По его словам, в связи с новым законодательством Европейского союза и принятием регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта природного газа из России, SPP ведет поиск новых поставщиков, "способных поставлять необходимые объемы природного газа по разумным ценам".

"Мы считаем пилотный проект краткосрочных поставок природного газа от SOCAR в Словакию успешным. Госнефтекомпания Азербайджана является важным деловым партнером, способным играть значительную роль в поставках для SPP. Поэтому мы, безусловно, хотели бы развить наш предыдущий положительный опыт работы с нашим азербайджанским партнером", - заключил он.

Как сообщалось, ГНКАР 1 декабря 2024 года начала поставки природного газа в Словакию на основе краткосрочного пилотного контракта, подписанного 12 ноября 2024 года. Условия соглашения, включая объемы поставок и их стоимость, не раскрывались.

Вместе с тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2025 года заявлял о готовности страны продолжить поставки в Словакию "в любое необходимое время".

Азербайджан имеет договоренности по поставкам газа с 16 странами, из которых 13 в Европе: Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия, Словакия, Северная Македония, Германия, Украина и Австрия.

В том числе с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с германской SEFE (Securing Energy for Europe) сроком на 10 лет, годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 ТВт.ч, что составляет около 1,5 млрд кубометров. С остальными странами заключены контракты без точных объемов закупки.

Азербайджанский газ экспортируется также в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Аджикабул-Газах).

Кроме того, со 2 августа 2025 года начались поставки азербайджанского газа через Турцию в Сирию. На начальном этапе объем поставок составляет 3,4 млн кубометров в сутки с увеличением в скором времени до 6 млн кубометров в сутки.