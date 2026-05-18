Что случилось этой ночью: понедельник, 18 мая

ПВО Саудовской Аравии перехватили три беспилотника, Трамп обсудил Иран с командой по нацбезопасности, Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду, Синнер выиграл турнир в Риме

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили три ударных беспилотника, запущенных с территории Ирака. В Минобороны заявили, что страна "оставляет за собой право на ответ в надлежащее время".

- На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировали утечки радиации после падения вблизи нее беспилотника.

- Замедление годовой потребительской инфляции в РФ, снижение годовых цен промпроизводителей, прекращение роста кредитов указывают на возможность дальнейшего смягчения ДКП, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Есть пространство для маневра по скорости снижения ключевой ставки, это является прерогативой ЦБ, подчеркнул министр.

- КСИР пригрозил вывести из строя все военные базы США на юге Персидского залива в условиях блокады Ормузского пролива.

- Дональд Трамп в ходе встречи с командой по нацбезопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в отношении Ирана, сообщил CNN. По данным источников, Пентагон подготовил ряд военных планов на случай срыва переговоров.

- Роспотребнадзор сообщил, что по просьбе Уганды направит в страну группу специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола и проведения эпидрасследования.

- ВОЗ с учетом обновленных данных сообщила, что риск глобального распространения хантавируса, который привел к случаям заболевания на лайнере MV Hondius, остается низким.

- Итальянец Янник Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира категории Masters в Риме.