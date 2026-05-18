В Китае в апреле замедлились темпы роста промпроизводства и розничных продаж

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 4,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Темпы роста замедлились по сравнению с 5,7% в марте и были самыми низкими с июля 2023 года, что обусловлено негативными последствиями ближневосточного кризиса для экономики страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение промпроизводства на 5,9%.

Производство в перерабатывающей промышленности в апреле увеличилось на 4%. В том числе выпуск компьютеров и коммуникационного оборудования повысился на 15,6%, химической продукции - на 5,3%, в автомобильной отрасли подъем составил 9,2%, в текстильной отрасли -2,3%.

В горнодобывающей отрасли зафиксирован рост на 3,8%, в коммунальном секторе - на 5,3%.

Промпроизводство в КНР в апреле увеличилось на 0,05% по сравнению с мартом. За четыре месяца 2026 года показатель вырос на 5,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце повысились лишь на 0,2% в годовом выражении - минимально с декабря 2022 года. Рост замедлился по сравнению с 1,7% в марте и был существенно ниже ожидавшихся экспертами 2%.

Продажи автомобилей упали на 15,3%, товаров для дома - на 15,1%, стройматериалов - на 13,8%, мебели - на 10,4%. В то же время реализация табачных изделий и алкоголя выросла на 11,7%, коммуникационного оборудования - на 6,2%, продуктов - на 4,1%.

Розничные продажи без учета автомобилей увеличились на 1,8%.

В помесячном выражении розничные продажи в Китае в апреле снизились на 0,5% (-0,1% в марте). В январе-апреле зафиксирован их рост на 1,9% в годовом выражении.

Инвестиции в основные активы за четыре месяца снизились на 1,6% относительно аналогичного периода 2025 года. Ожидалось повышение показателя на 1,6%.

Инвестиции в недвижимость за этот период сократились на 13,7%, в инфраструктуру - увеличились на 4,3%, в обрабатывающую промышленность - на 1,2%.

Безработица в Китае в апреле уменьшилась до 5,2% (прогноз рынка - 5,3%) с 5,4% месяцем ранее.

Цены на новостройки в стране в прошлом месяце упали на 3,5% в годовом выражении - максимальными темпами с мая 2025 года.