В МВД Грузии будут следить за проявлением языка ненависти в обществе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В структуре МВД Грузии создается специальное управление, основной функцией которого будет осуществлять системный мониторинг и соответствующее правовое реагирование на проявление в общественной среде языка ненависти, агрессивных коммуникаций, сообщил в понедельник на брифинге вице-премьер, государственный министр по координации деятельности правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.

"Управление будет наделено полномочиями на основе мониторинга направлять следственные материалы в суд. Такая практика действует во многих странах, в частности, в Великобритании, Франции, Германии, где государственные институты активно защищают общественную среду от языка ненависти и агрессивных кампаний", - сказал Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что решение о создании нового управления в МВД не означает ограничения демократических свобод в стране.

"Есть минимальные стандарты, которые должны быть приемлемыми для всего общества, в том числе уважение друг к другу и неприятие коммуникаций, направленных на вражду, рознь, напряженность и поляризацию", - отметил он.