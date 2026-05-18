Глава Минфина США призвал страны G7 усилить санкции против Ирана

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что страны "группы семи" должны усилить санкционное давление на Иран.

"Мы призываем всех наших партнеров по G7, а также всех наших союзников и остальной мир, поддержать санкционный режим для того, чтобы мы могли бороться с незаконным финансированием, которое снабжает иранскую "военную машину", и вернуть эти деньги иранскому народу", - приводит агентство EFE слова министра.

Бессент сделал такое заявление перед началом заседания глав Минфина стран "группы семи" в Париже.

Он отметил, что будет обсуждать с коллегами этот вопрос.