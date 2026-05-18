Китай в марте сократил импорт СПГ до минимума за восемь лет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китай в марте 2026 года импортировал 3,55 млн тонн СПГ, что на 23% меньше, чем годом ранее (4,637 млн тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Это не только минимальный уровень с начала 2026 года. Это минимальный объем импорта за месяц с марта 2018 года - за последние восемь лет.

На мировом рынке СПГ в начале года главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии. В марте начался кризис в Персидском заливе, что лишило мировой рынок существенной доли предложения СПГ из Катара и ОАЭ и еще больше взвинтило цены.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Для Китая все более важным источником поставок стали газопроводы, а не СПГ. При этом страна все более активно перепродает сжиженный природный газ из своего портфеля другим покупателям региона.

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего выход российских поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный плановый уровень, что отчасти компенсируется остаточными добычными возможностями зрелых месторождений поставщиков Центральной Азии.

Объем трубопроводного импорта в марте 2026 года составил 6,333 млрд куб. м, что на 3% меньше, чем годом ранее (6,541 млрд куб. м).

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 мая.