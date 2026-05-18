Во Франции допустили, что при необходимости снова используют нефть из резервов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что "Большая семерка" при необходимости будет готова использовать нефтяные стратегические запасы, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

"В марте в рамках G7 мы решили на многосторонней основе высвободить нефть из стратегических резервов (...). Если это потребуется в грядущие месяцы, то мы сделаем это снова", - сказал он журналистам перед совещанием министров финансов стран G7 в Париже.

В марте 32 страны-участницы Международного энергетического агентства договорились высвободить из стратегических резервов 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Франция G7
