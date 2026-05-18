В Иране заявили о готовности к любому развитию событий с США

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тегеран продолжает вести переговоры по вопросу урегулирования конфликта с США, но в то же время - готов к любому повороту событий, заявил в понедельник представитель МИД страны Исмаил Багаи.

"Мы следим за всеми действиями и определенно готовы к любому повороту событий. За столом переговоров, несмотря на угрозы, мы сфокусированы на интересах иранского народа, мы продолжаем работать", - приводит его слова агентство ИРНА.

Багаи подчеркнул, что угрозы и экономическое давление США не повлияют на решимость Ирана отстаивать свои интересы.

Представитель МИД также отметил, что обмен сообщениями между Ираном и США продолжается через посредников в Пакистане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Axios, что, по его мнению, Иран хочет заключить сделку, и Вашингтон ждет обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

При этом в последние дни американские СМИ сообщали, что Трамп проявляет нетерпение и все более серьезно рассматривает возможность возобновления боевых операций против Ирана.