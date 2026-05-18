OMV начала добычу газа на месторождении Wittau в Австрии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Австрийская OMV начала добычу газа на проекте Wittau - крупнейшем месторождении в Австрии, открытом за последние 40 лет, сообщает компания.

Первый этап разработки, сроки которого не уточняются, предполагает добычу около 1 млрд куб. метров газа, инвестиции в его реализацию - 150 млн евро.

"Полная реализация проекта Wittau удвоит добычу газа компанией OMV в Австрии. Благодаря потенциально извлекаемым ресурсам 48 ТВт.ч (около 4,2 млрд куб. м), добыча газа в Австрии вырастет и будет обеспечена на долгосрочную перспективу. OMV оценивает инвестиции в дальнейшее расширение добычи газа в регионе примерно в 500 млн евро, реализация этих планов зависит от будущих решений и рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2025 году суточный объем добычи OMV составил 305 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (ЖУВ - 178 тыс. б.н.э./с, газ - 127 тыс. б.н.э./с), что на 10% меньше год к году.

