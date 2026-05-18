Израиль начал операцию по перехвату направлявшейся в Газу флотилии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ВМС Израиля начали операцию по перехвату гуманитарной "Глобальной флотилии Сумуд", суда которой направлялись в сектор Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Операция по перехвату проходит близ Кипра.

Ранее Израиль предупреждал участников инициативы "Глобальная флотилия Сумуд", чтобы они сменили курс, отмечает издание.

Флотилия из порядка 50 судов вышла из турецкого порта Мармарис на прошлой неделе.

"Глобальная флотилия "Сумуд" представляет собой международную гражданскую инициативу, запущенную в 2025 году коалицией пропалестинских организаций. Ее заявленная цель - прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к сложной для населения ситуации в анклаве.

Израиль сектор Газа
В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано утечки радиации после атаки дрона

