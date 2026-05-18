Иран направил США новую версию предложения по урегулированию конфликта

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Иранская сторона передала пакистанцам, которые выступают посредниками в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, новую версию предложения по урегулированию, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на источник.

"Иран передал вариант из 14 пунктов через пакистанских посредников", - сказал агентству близкий к переговорному процессу источник.

Собеседник рассказал, что ранее американцы направили Ирану документ, состоящий также из 14 пунктов. В ответ, по его словам, Иран представил свою версию плана "после внесения поправок".

Согласно источнику, "новая версия Ирана сосредотачивается на теме переговорного процесса, нацеленного на прекращение войны, и на шагах со стороны американской стороны, необходимых для восстановления доверия".

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию конфликта, так как посчитал их "грудой мусора". Он также подчеркнул, что режим прекращения огня находится в крайне шатком состоянии. Вместе с тем президент отметил, что у него самого есть "самый лучший в мире план" по Ирану.

Хроника 28 февраля – 18 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
