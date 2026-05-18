ЕК готовит предложения по ограничению закупок у Китая критически важных компонентов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз разрабатывает планы, которые могут обязать европейские компании закупать критически важные компоненты у разных поставщиков, чтобы снизить зависимость ЕС от Китая, пишет в понедельник The Financial Times.

"Во многих областях мы постепенно становимся зависимыми от экспорта из Китая (...). Зависимость имеет свою цену", - приводит FT слова высокопоставленного чиновника Европейской комиссии.

Новые правила затронут предприятия в ряде ключевых секторов, таких как химическая промышленность и промышленное оборудование, которые жаловались на резкий рост дешевого китайского импорта, ссылается газета на представителей ЕС, знакомых с ситуацией.

Эти предложения, по их информации, являются ответом на экспортные ограничения Пекина в отношении важнейших технологий. Новый регламент ЕС установит предельные значения, которые, как ожидается, составят около 30-40% для того, что можно закупать у одного поставщика. Остальные компоненты должны будут приобретаться как минимум у трех разных поставщиков, все - не из одной страны.

Как объясняют официальные лица ЕС, член Еврокомиссии (ЕК) по торговле Марош Шефчович хочет таким образом решить проблему торгового дефицита ЕС в размере 1 млрд евро в день и защитить компании от "превращения торговли в оружие" Китаем.

По данным FT, в прошлом году некоторые европейские автомобильные производственные линии были парализованы после того, как Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных материалов и других продуктов.

Шефчович планирует ввести ряд карательных пошлин на китайскую химическую продукцию и оборудование, чтобы остановить их резкий рост, который нанес серьезный удар по европейским производителям.

В Брюсселе считают, что огромные инвестиции Китая в производство, сопровождающиеся высокими субсидиями, о которых сообщает МВФ, представляют собой "серьезную угрозу для промышленной базы ЕС".

Представители Евросоюза объяснили, что соответствующие планы находятся на ранней стадии, но будут представлены на заседании ЕК, посвященном Китаю, 29 мая. Если члены исполнительной коллегии согласятся, подробное предложение может получить политическое одобрение лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 18-19 июня.

Газета сообщает также, что это будет касаться не только Китая, поскольку некоторые виды сырья или химических компонентов в подавляющем большинстве поступают из немногих стран, например, гелий - из США и Катара, а кобальт - из Демократической Республики Конго и Индонезии.

