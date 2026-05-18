Al Jazeera сообщает, что Трамп склоняется к военным действиям в ситуации с Ираном

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп склоняeтся к военному решению ситуации с Ираном, поскольку его терпение иссякает, сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

"Терпение президента США Дональда Трампа заканчивается из-за отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, он склоняется к военным действиям", - сообщил собеседник телеканала.

Он подчеркнул: "У Ирана есть дни, а не недели, чтобы предложить Трампу что-то, что позволит выйти из тупика. Президент склоняется к военным действиям, если в течение нескольких дней не получит чего-то от Ирана".