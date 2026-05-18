Вашингтон хочет обеспечить себе надзор за инвестиционными соглашениями Гренландии

США желают оставить войска в Гренландии на неопределенно долгий срок

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - США в ходе переговоров с Данией и властями Гренландии - датской автономной территории - хотят получить такой контроль над внешнеэкономической активностью острова, чтобы не позволить РФ и КНР вести на острове значимую коммерческую деятельность, сообщает The New York Times (NYT).

"Чиновники, знающие о переговорах, сказали, что США добиваются создания строгого механизма отслеживания и передачи право вето с целью гарантировать, что Россия и Китай не запустят здесь крупных инфраструктурных проектов или соглашений по ресурсам", - отмечает NYT.

"По словам источников, Дания и Гренландия не хотят, чтобы США принимали решения по инвестиционным соглашениям, указывая на нарушение тем самым гренландского суверенитета", - информирует газета.

Считается, что власти Гренландии не имеют достаточно опыта по отслеживанию того, чтобы заключаемые соглашения не были как-либо связаны с Россией и Китаем.

Кроме того, по данным NYT, США хотят так изменить имеющиеся соглашения о военном сотрудничестве, чтобы американские военные могли остаться на острове на неопределенно долгий срок, даже когда Гренландия получит независимость. В свою очередь гренландскую сторону не устраивают перспективы всегда держать у себя американский контингент; однако местные политики не возражают против наращивания численности американских военных.

Также речь идет о потенциальном соглашении с Нууком о добыче ресурсов. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил газете, что стороны могут вести коммерческое сотрудничество, но напомнил о действующих строгих экологических нормах. Он отказался вдаваться в детали переговоров, но заверил, что за гренландцами останется последнее слово.

По данным издания, с января переговорщики пять раз встречались в Вашингтоне. Источники отметили, что стороны выражали надежду на возможность результата, который устроит президента США Дональда Трампа.

В то же время некоторые гренландские политики выражают беспокойство в связи с планами Трампа, отмечают, что им придется поступиться многим, а Нуук имеет мало рычагов влияния на переговорах. Член гренландского парламента Юстус Хансен отмечал, что при такой роли США Гренландия никогда не будет по-настоящему независимой. Некоторые политики призывают обратить особое внимание на 14 июня - день рождения Трампа, и на 4 июля - День независимости США.

Тем временем Пентагон отправил офицера Корпуса морской пехоты в поселение Нарсарсуак на юге Гренландии с целью проинспектировать аэродром времен Второй мировой войны, а также порт и места, где могут быть расквартированы американские войска.

Ранее глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Грегори Гиллот заявил, что США собираются обеспечивать оборону региона Арктики в целом в то время, как льды тают, и доступ к нему открывается. По его словам, Гренландия станет одним из звеньев в цепи связанных между собой военных баз и радарных станций, в том числе на Аляске и в Канаде. Генерал добавил, что США нужны в регионе глубоководный порт и база для Сил специальных операций США.