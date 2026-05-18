Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Прогноз риска остеопороза по состоянию сетчатки, жесты коат Жоффруа, а также трудности дефекации у голландских детей в школе

Коаты Жоффруа Фото: Jon G. Fuller/VWPics/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Приматологи, ранее описавшие жесты коат Жоффруа, обнаружили, что коаты используют их не только по отдельности, но и в последовательностях. Скорее всего, они отражают повышенное возбуждение, а не создают сигнал с новым смыслом. Только три последовательности встречались чаще двух раз, тогда как остальные представляли собой или уникальные серии, или повторы одного и того же жеста. Наблюдения специалистов согласуются с результатами исследований поведения других нечеловеческих обезьян и подтверждают, что объединение сигналов в последовательности – древний механизм, но такое объединение не означает автоматического появления нового смысла.

- Сингапурские ученые предложили использовать изображения сетчатки глаза для определения снижения минеральной плотности костей. Алгоритм определяет по ним возраст человека, и его оценка коррелировала с риском остеопороза и последующих переломов. Ученые применили алгоритм RetiAGE, оценивающий биологический возраст сетчатки. Модель оценивала вероятность того, что человек старше 65 лет. Авторы использовали две различные этнические когорты – азиатскую и европейскую. В настоящее время ранний скрининг оказывается малодоступным. Хорошо измеряет минеральную плотность костной ткани двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, но этот метод остается дорогостоящим. В то же время диагностика с помощью обычной рентгенографии часто бывает малоинформативна, и у многих людей остеопороз определяется только после переломов.

- Ароматичность – одно из ключевых понятий органической химии. Это свойство циклических молекул с сопряжёнными кратными связями проявлять необычно высокую стабильность. Исследователи получили висмутовый аналог циклопропенила, характеристики ароматичности которого превышают показатели бензола в несколько раз. Химики синтезировали комплексы урана и тория, в которых три атома висмута образуют равносторонний треугольник с ароматическими свойствами. Кольцевой ток этого треугольника превысил таковой у бензола, а сама ароматичность оказалась обусловлена σ-связями, а не π-связями, как у классических ароматических молекул. По мнению исследователей, эти данные служат эталоном для сравнения ароматичности в органических и неорганических системах, а также расширяют понятие ароматичности.

- Общенациональное перекрестное исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что 51,2% детей младшего возраста и 71,4% учащихся старших классов воздерживаются от дефекации в школьных туалетах. Ученые не нашли существенных различий в результатах между полами и разными школами. Наиболее часто дети отказывались от дефекации в школьном туалете из-за санитарного состояния уборных и проблем приватности. В старшей группе к ним добавлялись эмоциональные факторы, такие как табуированность темы, чувство стыда и беспокойство по поводу сверстников. Дети, которые отказывались от опорожнения кишечника в школе, чаще жаловались на боль в животе, связанную с задержкой стула.

- Ихтиологи описали семь случаев, когда рыбы-прилипалы забирались в клоаку скатов мант. В еще одном случае прилипала проникла в жаберную щель манты. Предположительно, эти рыбы залезают в отверстия на теле скатов, чтобы защититься от хищников, поесть фекалий и паразитов или снизить затраты на преодоление сопротивления жидкости. При этом самим мантам такое поведение прилипал, скорее всего, мешает и даже может привести к травмам. Если рыба находится в клоаке ската слишком долго, тот не может нормально испражняться и, в случае самок, спариваться и рожать. А проникновение прилипалы в жаберные щели способно повредить их.

- Лечение недостаточной массы тела средней степени могло бы предотвратить 1,4 млн случаев туберкулеза во всем мире, или 14,6% глобальной заболеваемости взрослого населения в 2023 году. Полная ликвидация недоедания могла бы предотвратить 2,3 млн случаев, или 23,7% глобальной заболеваемости. Наибольшего снижения можно добиться в Африке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Таковы результаты модельного исследования американских и британских ученых. По оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2023 году от туберкулеза во всем мире страдали 10,8 млн человек, из которых 1,25 млн погибли.

- Немецкие химики создали перерабатываемый и биоразлагаемый барополимер на основе поли-L-молочной кислоты и полиэтиленгликоля. Он отличается в том числе минимальной экологической опасностью и простотой синтеза. На сегодняшний день большинство широко используемых полимеров являются термопластичными. Для придания формы изделию приходится затрачивать много энергии, при этом сами полимеры устойчивы к разложению и могут отравлять почву столетиями.

- Американские и канадские исследователи провели пилотные клинические испытания генно-модифицированных донорских кроветворных клеток с удаленным системой CRISPR-Cas антигеном CD33 при остром миелобластном лейкозе. Эти клетки хорошо приживались и были защищены от терапии лейкоза моноклональными антителами к CD33.

- Международный консорциум экспертов и профильных организаций решил переименовать синдром поликистозных яичников в полиэндокринный метаболический яичниковый синдром. Английский акроним диагноза сменился с PCOS на PMOS. Причина переименования заключается в том, что прежнее название не отражает суть и искажает восприятие заболевания, поскольку оно не ограничивается женской репродуктивной системой и не сопровождается повышением частоты истинных патологических кист яичников. По современным данным это заболевание характеризуется нарушениями уровней инсулина, андрогенов, нейроэндокринных и женских половых гормонов, что проявляется разнообразными метаболическими, репродуктивными, психологическими и дерматологическими расстройствами.

- N+1 регулярно рассказывает о новых видах животных, названных в честь известных людей. На этот раз читателю предлагается посмотреть на изображения восьми существ и попытaться угадать, имена каких знаменитостей они получили.